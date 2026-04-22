Pe lângă consultările de la Palatul Cotroceni, în paralel vor continua și negocierile dintre Partidul Național Liberal și celelalte partide care sunt dispuse să îl susțină pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier.

Surse citate de Realitatea PLUS spun că Ilie Bolojan se va întâlni astăzi, de la ora 12:30, în Parlament, cu liderul minorităților naționale pentru a continua negocierile pentru susținerea sa în funcția de premier, chiar și fără sprijinul PSD. În plus, acesta va avea întâlniri și cu reprezentanții UDMR, de la ora 13.30, la grupul parlamentar.

Ilie Bolojan a avut deja discuții cu reprezentanții USR, care până acum au transmis mesaje și poziții publice aliniate în favoarea sa. În prezent, Bolojan încearcă să obțină același tip de susținere și din partea celorlalte partide din coaliție, pentru a-și consolida poziția în continuare.