Investițiile masive în sănătate se lovesc, uneori, de detalii care par desprinse din teatrul absurdului. La Spitalul Județean de Urgență Reșița, un mamograf de ultimă generație, achiziționat pentru a salva vieți, stă sub lacăt dintr-un motiv care nu ține de circuite sau senzori, ci de infrastructura elementară. Deși echipamentul este pregătit de funcționare, procesul de acreditare este suspendat din cauza unei uși vechi care nu a trecut testul riguros al standardelor estetice și de siguranță.

Standarde de top versus infrastructură depășită

Echipamentul achiziționat, un model Mammomat B.brilliant produs de Siemens Healthineers, reprezintă vârful de gamă în domeniu, fiind doar al doilea aparat de acest tip din întreaga țară. Cu o valoare ce atinge 580.000 de euro, fonduri asigurate de Consiliul Județean Caraș-Severin, aparatul este identic cu cel folosit în centre medicale de prestigiu din Cluj-Napoca. Totuși, performanța sa rămâne teoretică în absența unei uși plumbuite care să îndeplinească toate cerințele actuale de radioprotecție.

Managerul unității medicale, Cristian Toader, a explicat că dificultățile nu vizează aparatul în sine, ci întregul proiect de amenajare din incinta Staționarului 2. Deși ușa existentă reținea radiațiile, aspectul său degradat și vechimea au dus la respingerea acreditării „la pachet”. Astfel, până când acest element de tâmplărie tehnică nu va fi înlocuit, tehnologia de peste o jumătate de milion de euro rămâne simplu obiect de inventar.

Programul de screening, oprit la poarta birocrației

Miza acestei acreditări este una vitală pentru comunitatea locală. Odată pus în funcțiune, spitalul va putea relua programul național de screening pentru depistarea precoce a cancerului de sân, în colaborare cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Importanța acestui demers este susținută de cifre: în ultimii ani, peste 3.000 de paciente din zonă au beneficiat de aceste servicii gratuite, esențiale în lupta împotriva unei boli care rămâne o cauză principală de mortalitate în rândul femeilor din România.

Reactivarea mamografului ar însemna, dincolo de accesul la investigații pe baza biletului de trimitere, și eliminarea drumurilor obositoare către alte orașe. Pentru pacientele din Caraș-Severin, un diagnostic rapid și precis, realizat local, reprezintă diferența dintre un tratament început la timp și o cursă contracronometru împotriva bolii. Până la rezolvarea problemei tehnice a spațiului, singura barieră între medicina de secol XXI și pacienți rămâne, în mod ironic, o ușă de plumb neconformă.