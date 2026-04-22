Un nou incident armat a avut loc miercuri dimineață în apropierea Strâmtorii Ormuz, unde o navă portcontainer a devenit ținta unui atac direct lansat de forțele paramilitare iraniene. Incidentul marchează o nouă etapă de escaladare într-o regiune deja măcinată de conflicte diplomatice și militare.

Atac fără avertisment în largul Omanului

Potrivit raportului transmis de Organizația pentru Operațiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit (UKMTO), căpitanul navei a relatat că vasul a fost interceptat de o ambarcațiune militară aparținând Gardienilor Revoluției Islamice din Iran. Atacul s-a produs brusc, fără niciun avertisment prealabil prin radio pe frecvența oficială VHF.

Focul deschis asupra navei a provocat avarii grave la puntea de comandă, însă, din fericire, autoritățile britanice au confirmat că toți membrii echipajului sunt în siguranță. În urma incidentului nu au izbucnit incendii și nu au fost detectate scurgeri care să afecteze mediul marin.

Contextul unei crize globale în transport

Acest atac nu este unul izolat, ci survine pe fondul unei strategii a Teheranului de a restricționa circulația prin Strâmtoarea Ormuz, punct vital pentru comerțul mondial. Tensiunile au explodat după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra unor ținte din Iran la finalul lunii februarie, acțiuni care au atras promisiuni de represalii dure din partea regimului iranian.

Blocaj maritim și presiuni economice

În prezent, traficul maritim în zonă se află într-un punct critic, aproape de un blocaj total. Situația este alimentată de două forțe opuse. Acțiunile Iranului: Incidente armate și încercări de control asupra rutelor comerciale. Sancțiunile SUA: Restricții severe impuse navelor care au făcut escală în porturi iraniene, măsură menită să sufoce schimburile comerciale ale Teheranului.