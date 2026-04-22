Majoritatea reducerilor vin din decizia de a închide flota CityLine, care genera pierderi, precum și din retragerea a 27 de aeronave.

Compania a explicat situația prin creșterea puternică a costurilor combustibilului pentru avioane, care s-ar fi dublat, dar și prin conflictele de muncă apărute în rândul angajaților.

În același timp, industria aeriană se confruntă în general cu cheltuieli tot mai ridicate, pe fondul perturbării aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu, cauzată de blocarea Strâmtorii Ormuz.

Efectele sunt resimțite și de pasageri, întrucât prețurile biletelor încep să crească semnificativ.

Directorul Ryanair, Michael O’Leary, a avertizat într-un interviu acordat Sky News că există riscul ca aprovizionarea cu combustibil să fie afectată începând din luna mai, dacă situația din Strâmtoarea Ormuz nu se rezolvă.

Acesta a subliniat că, deși scumpirea petrolului face parte dintr-un context mai amplu, problema imediată este disponibilitatea combustibilului pentru avioane.

La rândul său, șeful Agenției Internaționale pentru Energie a declarat pentru Associated Press că Europa ar mai avea rezerve de combustibil pentru aviație pentru aproximativ șase săptămâni.

Într-un comunicat emis marți, Lufthansa a precizat că anularea a 20.000 de zboruri va duce la economisirea a circa 40.000 de tone de combustibil până în octombrie, menționând totodată că aceste reduceri reprezintă doar 1% din capacitatea totală de transport (măsurată în kilometri de locuri disponibili).

Compania a mai anunțat că își reorganizează rețeaua europeană: elimină rutele neprofitabile din hub-urile Frankfurt și München și extinde operațiunile din Zurich, Bruxelles și Viena.

În același timp, transportatorul german susține că pasagerii vor avea în continuare acces la rețeaua globală și la zborurile pe distanțe lungi.

