Gabriela Firea față în față cu Anca Alexandrescu, la „Culisele Statului Paralel”: Moțiunea de cenzură ar fi un pas firesc -LIVE TEXT

Gabriela Firea este în direct la Televiziunea Poporului, la Culisele Statului Paralel, în această seară. Ce pregătesc acum social-democrații, ce plan au cu AUR, cand pleacă miniștrii din guvern, calendarul complet - totul în exclusivitate la Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu. Totul în contextul în care Ilie Bolojan recunoaște că are nevoie de AUR.

PRINCIPALELE DECLARAȚII: 

DESPRE DEPUNEREA UNEI MOȚIUNI DE CENZURĂ

S-a discutat în toate aceste zile și varianta moțiunii de cenzură proprii și o altă variantă de moțiune de cenzură care va fi posibilă în Parlament, dar decizia finală va fi luată numai după consultarea tuturor colegilor.

Acum va face o declarație în care să anticipeze, practic, decizia; va fi corectă din punctul meu de vedere. Dar, normal, acesta ar fi un pas firesc din punct meu de vedere.

Întrebare: Dacă vor fi alte moțiuni de cenzură în fața celei a dumneavoastră, care, mă rog, este în standby, înțeleg, va vota PSD-ul?

Ideal este să avem propria moțiune de cenzură și avem și motive suficiente din punct de vedere economic și social. Dacă președintele nostru, care are mandatul din partea noastră să dialogheze cu toți actorii politici, impreună cu secretarul general Claudiu Manda, va veni să ne transmită această propunere, și anume să susținem o altă moțiune de cenzură, cu siguranță vom lua hotărârea cea mai bună și cea mai corectă.

Oricum, din punctul meu de vedere, este foarte grav ca această criză politică să se prelungească. Auziam astăzi: este 5 zile, 30 de zile.