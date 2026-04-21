Afirmațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Judging Freedom” de pe YouTube, unde Johnson a declarat că incidentul ar fi avut loc sâmbătă, în timpul unei reuniuni tensionate.

Trump ar fi vrut să folosească codurile nucleare

„Un raport care circulă din acea întâlnire de la Casa Albă indică faptul că Trump ar fi vrut să folosească codurile nucleare, iar generalul Dan Caine s-a ridicat și a spus ‘Nu’. Practic, și-ar fi invocat autoritatea ca șef al armatei. Se pare că a fost o confruntare dură”, a afirmat Johnson, conform The Mirror US.

Informațiile nu au fost confirmate oficial, iar contextul exact al presupusei solicitări rămâne neclar. De asemenea, nu există detalii despre scopul pentru care ar fi fost necesar accesul la codurile nucleare.

Declarațiile vin pe fondul unor tensiuni crescute la Washington și al îngrijorărilor legate de comportamentul liderului de la Casa Albă. Presa americană a relatat recent că Trump ar fi fost exclus din deliberările din Situation Room în timpul unei misiuni sensibile legate de Iran, din cauza temerilor privind reacțiile sale imprevizibile.

Temperamentul președintelui Trump ar putea afecta desfășurarea operațiunilor militare

Potrivit unor surse din administrație, oficialii de rang înalt ar fi fost îngrijorați că temperamentul președintelui ar putea afecta desfășurarea operațiunilor militare.

Contextul este amplificat de conflictul în curs dintre Statele Unite și Iran, început la 28 februarie, după o serie de lovituri aeriene americano-israeliene asupra unor ținte strategice iraniene. Teheranul a răspuns cu atacuri în regiune și prin blocarea Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul de petrol.

Deși un armistițiu temporar a fost instituit, negocierile de pace rămân incerte. Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Qalibaf, a declarat recent că Iranul „nu acceptă negocieri sub amenințare” și că este pregătit să „dezvăluie noi opțiuni pe câmpul de luptă”.