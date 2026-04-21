Trei dispariții înregistrate în aceeași perioadă

Prima dintre adolescentele dispărute este Florentina Raluca Vieru Alivănoaie, născută la Dorohoi în anul 2010. Aceasta a părăsit centrul pe 20 aprilie. Tânăra are o constituție atletică, aproximativ 160 cm înălțime, 48 de kilograme și părul șaten.

Tot în aceeași zi a fost semnalată și dispariția Claudiei Șerbuleț, născută în Portugalia în 2008. Aceasta are aproximativ 155 cm înălțime și 42 de kilograme, fiind, de asemenea, plecată fără a anunța.

Legături posibile cu o altă dispariție anterioară

Anchetatorii iau în calcul și o posibilă legătură cu dispariția Claudiei Elena Guriuc, o altă adolescentă din același centru, despre care există informații că ar fi avut plecări repetate în trecut.

Aceasta a dispărut anterior, fiind dată în urmărire în februarie 2026, după ce a părăsit domiciliul și nu a mai revenit. Născută în Italia, adolescenta are aproximativ 165 cm înălțime, 50 de kilograme, părul șaten și ochii căprui.

Apel către populație

Autoritățile fac apel la cetățeni să ofere orice informație care ar putea ajuta la găsirea fetelor dispărute. Cei care dețin date relevante sunt îndemnați să sune la 112 sau să transmită informațiile către poliție.

Cazul este în atenția Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, iar verificările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care au avut loc disparițiile și pentru localizarea adolescentelor.

