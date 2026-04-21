Potrivit reprezentanților muzeului, piesele de patrimoniu vor putea fi admirate de vizitatori în perioada 22 aprilie – 3 mai, urmând ca ulterior să fie incluse într-o campanie itinerantă de prezentare în mai multe regiuni ale țării.

MNIR este deschis de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, ultima intrare fiind permisă la ora 17:15. Luni și marți, muzeul este închis.

Prețul biletelor de acces este de 32 de lei pentru adulți, 16 lei pentru pensionari și 8 lei pentru elevi și studenți.

Coiful de la Coțofenești este una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național, alături de celebrul tezaur de la Pietroasele. Artefactul a fost descoperit înainte de 1927, în apropierea localității Coțofenești, județul Prahova, de către mai mulți copii.

Ulterior, coiful a ajuns în posesia unui colecționar, iar în 1929 a fost donat statului român și inclus în colecțiile Muzeului Național de Antichități. Din 1972, piesa a fost expusă la Muzeul Național de Istorie a României, unde a fost admirată de milioane de vizitatori.

Realizat din aur și datând din secolul al IV-lea î.Hr., coiful este considerat o capodoperă a artei traco-getice. Specialiștii cred că a aparținut unui conducător get și că era folosit ca obiect de prestigiu, posibil în cadrul ceremoniilor.

De-a lungul timpului, coiful a fost expus și în mari muzee europene, contribuind la creșterea notorietății sale internaționale.