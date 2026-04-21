Coiful de la Coțofenești va putea fi vizitat la Muzeul Național de Istorie. Prețul biletelor pentru expoziția tezaurului dacic

Coiful de la Coțofenești și două brățări dacice de aur, recuperate după furtul din Olanda, au ajuns marți în România și vor fi expuse publicului la Muzeul Național de Istorie a României (MNIR).

Potrivit reprezentanților muzeului, piesele de patrimoniu vor putea fi admirate de vizitatori în perioada 22 aprilie – 3 mai, urmând ca ulterior să fie incluse într-o campanie itinerantă de prezentare în mai multe regiuni ale țării.

MNIR este deschis de miercuri până duminică, între orele 10:00 și 18:00, ultima intrare fiind permisă la ora 17:15. Luni și marți, muzeul este închis.

Prețul biletelor de acces este de 32 de lei pentru adulți, 16 lei pentru pensionari și 8 lei pentru elevi și studenți.

Coiful de la Coțofenești este una dintre cele mai valoroase piese ale patrimoniului național, alături de celebrul tezaur de la Pietroasele. Artefactul a fost descoperit înainte de 1927, în apropierea localității Coțofenești, județul Prahova, de către mai mulți copii.

Ulterior, coiful a ajuns în posesia unui colecționar, iar în 1929 a fost donat statului român și inclus în colecțiile Muzeului Național de Antichități. Din 1972, piesa a fost expusă la Muzeul Național de Istorie a României, unde a fost admirată de milioane de vizitatori.

Realizat din aur și datând din secolul al IV-lea î.Hr., coiful este considerat o capodoperă a artei traco-getice. Specialiștii cred că a aparținut unui conducător get și că era folosit ca obiect de prestigiu, posibil în cadrul ceremoniilor.

De-a lungul timpului, coiful a fost expus și în mari muzee europene, contribuind la creșterea notorietății sale internaționale.