Ministrul Energiei, clarificări după incendiul de la CET Vest: „Aproximativ 2.300 de blocuri au fost afectate”

Bogdan Ivan, ministrul Energiei

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat reluarea alimentării cu apă caldă în zona CET București Vest, în jurul prânzului, după o avarie care a afectat în cursul dimineții aproximativ 2.300 de blocuri din Capitală, dintr-un total de 9.216.

Potrivit acestuia, pe durata intervenției, alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din București nu a fost întreruptă.

„Am dispus încă din timpul nopții măsuri pentru limitarea efectelor incidentului, evaluarea rapidă a instalațiilor afectate și stabilirea soluțiilor tehnice pentru reluarea activității în condiții de siguranță.”, a transmis ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a mulțumit echipelor Electrocentrale București (ELCEN), Transelectrica, pompierilor ISU și tuturor celor implicați pentru intervenția rapidă și coordonată.