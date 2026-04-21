ANRE avertizează că dispozitivele promovate online sub denumiri precum Electricity Saving Box nu pot reduce consumul unei gospodării și reprezintă „promisiuni false făcute clienților”. În realitate, aparatul trebuie lăsat permanent în priză, ceea ce generează un consum suplimentar, nu economii.

O investigație realizată de organizația de mediu Public Record arată că aceste produse sunt distribuite prin rețele de site‑uri obscure, cu practici comerciale netransparente, aceleași canale care promovează frecvent oferte înșelătoare. Echipa a identificat o piață construită pe reclame agresive și promisiuni imposibil de verificat.

După apariția întrebărilor publice, unele dintre aceste site‑uri au șters conținutul și au oprit vânzările, însă altele continuă să comercializeze dispozitivul. Plata se face exclusiv la livrare, iar clienții sunt amenințați că vor fi „trecuți pe lista neagră” dacă nu ridică pachetul.

ANRE le recomandă consumatorilor să se informeze din surse oficiale și să evite produsele care promit economii spectaculoase fără o bază tehnică reală. Instituția subliniază că persoanele în vârstă sunt cele mai expuse acestor practici, în contextul creșterii facturilor la energie.