În paralel, analiștii financiari atrag atenția că efectele crizei politice se vor vedea rapid în economie: cursul leu-euro ar putea ajunge la 5,4 lei, iar indicatorii precum IRCC și ROBOR sunt așteptați să crească. În acest context, liderul BNS, Dumitru Costin, susține că situația actuală nu mai poate fi rezolvată decât printr-o soluție politică solidă și responsabilă, bazată pe negocieri reale între partide.

Apel pentru negocieri politice și responsabilitate

Dumitru Costin afirmă că singura ieșire din criză este formarea unei majorități care să își asume un program economic coerent, criticând dur modul în care a fost gestionată situația în ultimul an.

„La criza pe care o traversăm există o singură soluție: una politică. Iar această soluție se poate obține doar printr-un proces amplu, serios și responsabil de negocieri. Președintele trebuie să-și asume rolul de mediator, să invite toate partidele parlamentare la discuții și acest proces să ducă la formarea unei coaliții care să își asume un program economic pe termen scurt și mediu. Noi insistăm asupra acestei idei, pentru că, în opinia noastră, ceea ce s-a făcut anul trecut și până în prezent nu a rezolvat problemele, ci doar le-a amânat.”

Acesta atrage atenția că problemele economice sunt deja vizibile în indicatorii macroeconomici și că soluțiile reale au fost evitate.

Critici privind gestionarea deficitului și a datoriilor

Liderul sindical susține că autoritățile au ignorat soluții esențiale, preferând măsuri care au afectat economia în ansamblu.

„Dacă ne uităm la cifre și la indicatori, vedem că deficitul bugetar crește accelerat, iar în rest suntem slabi pe toate componentele. Această problemă putea fi rezolvată încă de anul trecut, dacă se aborda corect tema cheltuielilor cu dobânzile, așa cum s-a intervenit asupra cheltuielilor salariale din sectorul public sau asupra pensiilor, care reprezintă a doua mare categorie de cheltuieli. Însă acest subiect nu a fost atins deloc.”

Potrivit lui Costin, statul ar fi trebuit să caute soluții mai eficiente de finanțare.

Decizii economice cu impact negativ

Acesta critică și alte măsuri adoptate de guvern, pe care le consideră dăunătoare pentru economie și pentru populație.

„Am fi putut rezolva problema încă de anul trecut dacă se negocia un credit instituțional, nu dacă se apelau la împrumuturi de pe piața privată, la dobânzi extrem de mari. În schimb, nu s-a făcut acest lucru și s-au luat alte măsuri care au afectat economia. De exemplu, creșterea TVA, în condițiile în care nici acum nu reușim să colectăm eficient.”

Liderul BNS a făcut referire și la sectorul energetic, unde spune că lipsa de reacție a autorităților a dus la scumpiri majore.

Avertisment privind riscurile economice

În final, Dumitru Costin a vorbit despre riscurile majore pentru economia României și despre discrepanța dintre imaginea oficială și realitatea financiară.

„Vă reamintesc că, în momentul liberalizării pieței de energie, existau avertismente clare că situația poate scăpa de sub control și că se pot lua măsuri rapide pentru a limita creșterea prețurilor. Nu s-a făcut nimic, iar în decurs de un an am ajuns la creșteri spectaculoase ale prețului energiei. Se vorbește despre calificative și evaluări din partea agențiilor internaționale, dar realitatea este alta. De ce suntem în continuare amenințați cu retrogradarea la categoria junk, în condițiile în care deja plătim dobânzi la nivel de junk? Avem o imagine oficială, dar costurile reale sunt mult mai mari. Este o poveste politică atent construită, din care unii profită pe seama acestei țări”, a mai spus specialistul.