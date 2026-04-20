Declarațiile sale vin într-un moment de maximă presiune politică, pe fondul discuțiilor despre o posibilă reconfigurare a majorității și chiar despre declanșarea alegerilor anticipate.

Dan Dungaciu: Noi stăm bine, pentru că suntem sub butada faimoasă a lui Napoleon Bonaparte care zicea: „Niciodată să nu îți deranjezi adversarii când fac greșeli”. Și fac greșeli una peste alta, toți dintre ei, că e vorba de Cântarea României de la PSD, sau prohodul de la PNL. Din punctul acesta de vedere, inclusiv faptul că PNL e strâns unit nu face decât să complice lucrurile și să le îngreuneze sarcina de a găsi o soluție. Pentru că s-a ajuns la situația în care multe dintre cele pe care le-au gândit la început nu mai funcționează. Și își dau seama că s-a ajuns într-un punct în care escaladarea violenței îi face să reacționeze doar de pe azi pe mâine. Se duc fiecare împinși de ceilalți către o bătălie care evident îi va devora pe toți. Este limpede că nu au nicio soluție.

Ei nu au cum să iasă din această situație pentru că cuțitele au ieșit din teacă. Imaginați-vă prin absurd că Bolojan ar fi plecat. Cum s-ar fi uitat cei care l-au susținut pe Bolojan la PSD, sau cum s-ar fi uitat USR la PSD de pildă, ce guvernare ar fi fost aceea. În mod evident nu ar fi avut nicio șansă. Din punctul acesta de vedere, cu toată tristețea o spun, când te uiți pe mâna cui a ajuns România, dincolo de postura noastră politică, evident că ne îndreptăm spre o catastrofă. Apropo și de contextul intern și internațional.

AUR în acest moment are o ofertă să refacă. Una singură. Partidul care ne sprijină pentru anticipate va guverna alături de noi.

Anca Alexandrescu: De exemplu, dacă USR vine și sprijină alegeri anticipate, veți guverna cu USR?

Dan Dungaciu: Un partid mare. Cele două partide principale în comparație cu USR.

Anca Alexandrescu: Adică PSD și PNL

Dan Dungaciu: Dacă ne sprijină vor guverna alături de noi

Anca Alexandrescu: Nu vă temeți că susținătorii patrioților vor spune că și PSD și PNL au fost la guvernare până acum?

Dan Dungaciu: Noi am spus că nu intrăm la guvernare, noi intrăm la putere. Cine ne sprijină să declanșăm alegeri anticipate are această șansă. Și spun asta pentru că înțelepciunea parlamentară zice că alegeri anticipate nu pot să fie declanșate pentru că așa gândesc oamenii aceia de la parlament, parlamentarii își pierd privilegiile, și pentru că le pierd nu votează.

Da, o să își piardă mulți parlamentari, pentru că trebuie să treci printr-un purgatoriu când ai făcut României ce i-ai făcut. Vor pierde parlamentari indiscutabil. Dar, după alegeri, două partide vor conduce România. Ce pierzi în Parlament câștigi la guvern. Nu vor fi patru partide care vor conduce România. Oferta noastră este pe termen scurt, pentru că dacă o vom ține așa tot pe anticipate ne vom duce, dar ne vom duce când vom ajunge la 50-60 de procente.

Anca Alexandrescu: Nu credeți că PSD va depune o moțiune de cenzură?

Dan Dungaciu: Cum spunea un mare istoric grec, să nu crezi PSD nici când îți face daruri. Nu era vorba despre PSD, dar PSD a spus foarte multe. Noi le facem această ofertă. Deci ce pierd la parlamentare vor câștiga la guvernare.

Anca Alexandrescu: Dar cum puteți să le faceți oferta asta când ei în continuare vorbesc despre AUR ca de un partid extremist.

Dan Dungaciu: Noi le facem singura ofertă care poate să îi salveze pe unii dintre ei. Atât, restul nu ne interesează.

Anca Alexandrescu: Dar nu le puneți totuși niște condiții?

Dan Dungaciu: Trebuie să ajungem la anticipate, ca să ajungă AUR la putere. Acesta este scopul nostru. Asta e oferta noastră, nu durează mult.

Anca Alexandrescu: Câte zile au la dispoziție?

Dan Dungaciu: Nu le-am numărat punctual, dar timpul nu e destul de lung. Problema e următoarea. România nu se poate salva decât prin anticipate. Nu există soluție, la cum funcționează lucrurile acum, pentru că ei nu pot să scoată țara din criza în care se va adânci și mai mult. Avem nevoie de anticipate, pentru că România trebuie să ajungă cel puțin în postura în care au ajuns vecinele României la care nu ne uităm niciodată pentru că politica României nu are legătură cu vecinătatea: Bulgaria, recent, Ungaria, mai demult. Acolo sunt guverne care, în pofida zvonisticii, nu sunt anti-europene, nici anti-NATO, dar vor să dobândească opoziție de suveranitate minimală inclusiv în interiorul Uniunii Europene.

Anticipatele vor curăța într-un fel sau altul clasa politică din România. Asta ne interesează. Anticipatele trebuie să fie făcute mai repede, pentru că dacă se întârzie nu mai rămâne nimic din niciun partid. Noi vom ajunge la 50-60%. Și în Bulgaria, estimările au fost 30%, exit poll-ul 35%, partidul câștigător a luat 45%, face majoritatea și probabil cu anumit sprijin o să aibă majoritate constituțională. Așa se va întâmpla și în România, este inevitabil. Țara nu poate fi salvată decât prin anticipate. Asta este ce le transmitem noi. Că va fi mai devreme. că va fi mai târziu, asta depinde de partidele din parlament. Noi singuri nu putem declanșa anticipatele. Asta e marea problemă.