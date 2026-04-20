Reuters: Retragerea sprijinului va declanşa probabil luni de instabilitate ce vor pune în pericol fondurile UE şi ratingul de credit al ţării

Agenţiile de rating au menţinut România pe ultimul nivel al categoriei de investiţii după ce guvernul Bolojan a majorat taxele şi a început reducerea cheltuielilor de stat pentru a diminua cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, dar au avertizat că instabilitatea politică reprezintă un risc major, comentează agenția, potrivit Agerpres.

Eşecul implementării unor reforme suplimentare până în august ar însemna pierderea de către România a aproximativ 11 miliarde de euro din fondurile UE pentru redresare şi rezilienţă, adică aproximativ jumătate din alocarea totală primită de la Bruxelles. De asemenea, ţara trebuie să semneze contracte de apărare în valoare de 16,6 miliarde de euro în cadrul noii iniţiative de reînarmare a UE, SAFE.

Nu au existat comentarii imediate din partea agenţiilor de rating Moody's, S&P sau Fitch cu privire la evoluţiile politice.

Eoghan McDonagh, manager de portofoliu la Allianz Global Investors, a declarat că investitorii au apreciat eforturile guvernului Bolojan de a stabiliza finanţele statului.

"Orice abatere de la acest parcurs reformist - adică plecarea lui Bolojan din funcţie - ar fi percepută negativ de pieţe, de aici şi recenta lărgire a diferenţelor de randament", a spus el.

AFP: Retragerea sprijinului acordat prim-ministrului liberal Ilie Bolojan riscă să arunce ţara într-o criză politică

Social-democraţii români, principala forţă parlamentară a ţării, au votat luni aproape în unanimitate pentru retragerea sprijinului acordat prim-ministrului liberal Ilie Bolojan, ceea ce riscă să arunce ţara într-o criză politică dacă îşi confirmă decizia.

Guvernul condus de Bolojan a adoptat o serie de măsuri nepopulare, precum majorarea impozitelor, pentru a combate cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, atrăgând nemulţumirea PSD, care îşi vede baza electorală erodată de extrema dreaptă.

Dacă noi reforme nu vor fi implementate până în august, România ar putea pierde miliarde de euro din fondurile europene, avertizează AFP.