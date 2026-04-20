„Noi nu ne retragem, nu mă bag între PSD și PNL. Noi ne-am asumat o guvernare în această coaliție, nu pentru PSD, nu pentru PNL, nu pentru USR, ci am crezut că este o formulă pentru țara noastră, într-un moment extrem de dificil”, a afirmat Kelemen Hunor, la un post TV.

Kelemen Hunor: „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră după ziua de joi”

Liderul UDMR a subliniat că prioritatea în acest moment este stabilitatea economică, avertizând asupra riscului creșterii costurilor de împrumut ale României.

„Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră după ziua de joi. Dacă dobânzile urcă din nou peste 7% pentru împrumuturile cu care finanțăm deficitul, vom avea probleme pe termen scurt și mediu”, a explicat acesta.

În opinia sa, o soluție ar putea fi formarea rapidă a unui guvern învestit de Parlament, inclusiv varianta unui executiv minoritar.

„Eu aș prefera să găsim o soluție în sensul de a investi un Guvern prin Parlament, inclusiv dacă e cazul unui Guvern minoritar”, a precizat Kelemen Hunor.

„Nu avem niciun motiv să ne retragem din guvern”

Întrebat dacă UDMR va rămâne în continuare la guvernare alături de Ilie Bolojan, liderul Uniunii a reiterat că formațiunea nu are motive să iasă din coaliție.

„Ne-am băgat pentru a pune umărul la rezolvarea acestor probleme, nu pentru PSD, nu pentru PNL și nu pentru USR. Deci nu avem niciun motiv să ne retragem din guvern”, a spus acesta.

Totodată, Kelemen Hunor a criticat ideea ca actori din afara coaliției să influențeze desemnarea premierului.

„Este aproape inacceptabil ca cineva din afară să spună cine trebuie să fie premierul pentru un partid din coaliție cu care vrei să colaborezi”, a mai declarat liderul UDMR.