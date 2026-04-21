Sindicatul Unit TAROM (SUT) a anunțat că va participa pe 28 aprilie, alături de Confederația Sindicatelor Democratice din România (CSDR), la un miting în Piața Victoriei pentru susținerea companiei. Totodată, sindicaliștii iau în calcul acționarea Guvernului în instanță.

Președintele SUT, Narcis Pașcu, a criticat declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu, despre care afirmă că ar fi sugerat desființarea TAROM până la 30 aprilie. „Dacă guvernanții încearcă desființarea și închiderea acestei companii, noi vom face tot posibilul să nu se întâmple acest lucru”, a spus Pașcu, subliniind rolul strategic al operatorului în situații de criză și război.

Sindicatul reclamă lipsa dialogului cu autoritățile

Pașcu a afirmat că, de trei ani, sindicatul nu a fost consultat privind viitorul companiei și că niciun ministru al Transporturilor nu s-a întâlnit cu reprezentanții angajaților. Liderul sindical a acuzat statul că nu a sprijinit TAROM, în timp ce alte companii aeriene europene, precum LOT, și-au extins flotele.

El a atras atenția și asupra instabilității manageriale: 17 directori schimbați în trei ani. În plus, bugetul companiei nu este încă aprobat.

Sindicaliștii resping ideea unor noi restructurări, amintind că planul de restructurare aprobat de Comisia Europeană în 2020 prevedea 1.316 angajați, în timp ce în prezent compania mai are doar 827.

Piloții acuză transferuri financiare și ignorarea soluțiilor propuse

Mai mulți piloți au reclamat că autoritățile ignoră propunerile lor de eficientizare. Unul dintre ei a susținut că aproximativ 50–60 de milioane de euro ar fi transferați de la TAROM către aeroport, bani care ar putea fi recuperați.

Un alt pilot a afirmat că intenția vicepremierului privind TAROM ar reprezenta „o recunoaștere a neputinței”, acuzând factorul politic că a afectat constant compania.

Sindicatul avertizează asupra riscurilor strategice

Într-un comunicat recent, SUT a subliniat că TAROM este parte a infrastructurii critice de transport și că desființarea companiei ar avea consecințe economice și strategice majore. Sindicatul cere un moratoriu asupra oricărei decizii privind lichidarea operatorului, transparență în implementarea planului de restructurare și consultarea partenerilor sociali.

Guvernul analizează redresarea companiilor de stat

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că va propune un memorandum privind redresarea a 22 de companii de stat, printre care CFR Călători, Metrorex și TAROM. Potrivit acesteia, este nevoie de măsuri ferme și de specialiști cu experiență în restructurări, iar în unele cazuri ar putea fi necesară notificarea Comisiei Europene pentru ajutor de stat.

TAROM, înființată în 1954, funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor și este membră a alianței SkyTeam din 2010.