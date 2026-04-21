În acest ghid găsești explicații clare despre ce face uleiul de motor, la ce interval ar trebui schimbat și ce riști dacă ignori această operațiune. Vei vedea și ce semne îți arată că ai întârziat prea mult.

Ce face uleiul de motor, pe scurt

Uleiul de motor asigură mai multe funcții tehnice în același timp. Dacă una dintre ele scade în eficiență, apar probleme.

Lubrifiere – creează un film subțire între piesele metalice aflate în mișcare (pistoane, segmenți, arbore cotit). Reduce frecarea și uzura.

Răcire – preia o parte din căldura generată în interiorul motorului, mai ales din zone unde lichidul de răcire nu ajunge eficient.

Curățare – menține în suspensie particulele metalice și reziduurile rezultate din ardere.

Protecție anticorozivă – limitează formarea ruginii și a depunerilor.

Etanșare – ajută la menținerea compresiei în cilindri.

Este important de menționat că simpla completare a nivelului nu rezolvă degradarea chimică a uleiului. Doar schimbul complet, împreună cu filtrul, restabilește protecția optimă.

Este important de menționat că simpla completare a nivelului nu rezolvă degradarea chimică a uleiului. Doar schimbul complet, împreună cu filtrul, restabilește protecția optimă.

La ce interval trebuie schimbat uleiul

Intervalul diferă în funcție de tipul de ulei și de stilul de condus.

Pentru utilizare uzuală în România:

Ulei mineral: 5.000–7.000 km

Ulei semisintetic: 7.000–10.000 km

Ulei sintetic: 10.000–15.000 km

Totuși, mulți șoferi circulă preponderent în oraș, în trafic aglomerat, cu drumuri scurte. În aceste condiții, motorul nu atinge mereu temperatura optimă, iar uleiul se degradează mai repede. În majoritatea cazurilor, se recomandă reducerea intervalului cu 20–30%.

Chiar dacă nu atingi kilometrajul maxim, schimbă uleiul o dată pe an. Oxidarea apare și atunci când mașina stă.

Ce se întâmplă dacă întârzii schimbul de ulei

Efectele apar gradual. Diferența o face cât de mult depășești termenul recomandat.

1. Depășire cu câteva sute de kilometri

Dacă întârzii 500–1.000 km, riscul imediat rămâne redus. Totuși, aditivii care protejează motorul încep să își piardă eficiența. Uzura crește lent, fără simptome evidente.

În această etapă, programează schimbul cât mai curând.

2. Depășire cu 1.000–3.000 km

Uleiul își modifică vâscozitatea, adică fluiditatea la temperaturi diferite. Poate deveni prea subțire sau prea gros. Ambele situații afectează lubrifierea.

Semne frecvente:

Zgomote scurte la pornirea la rece

Răspuns mai lent la accelerație

Creștere ușoară a consumului

Temperatură de funcționare mai mare decât de obicei

Motorul funcționează, dar nu mai are aceeași protecție.

3. Mii de kilometri peste termen

În acest punct, uleiul poate forma depuneri dense numite „nămol” (sludge). Acestea blochează canalele fine prin care circulă lubrifiantul.

Riscurile majore includ:

Uzură accelerată a lagărelor și a arborelui cotit

Probleme la turbocompresor, unde lubrifierea trebuie să fie constantă

Supraîncălzire

Scădere de compresie

Griparea motorului

Reparațiile pot depăși rapid câteva mii de lei.

Ce se întâmplă dacă motorul rămâne fără ulei

Martorul roșu de presiune ulei aprins în bord indică o problemă gravă. Dacă presiunea scade brusc, oprește imediat motorul.

Fără lubrifiere, piesele metalice se freacă direct unele de altele. La turație mare, un motor poate suferi avarii severe în mai puțin de un minut.

Verifică nivelul pe jojă. Dacă este scăzut, completează urgent. Dacă nivelul este zero, evită să mai pornești mașina și solicită tractare.

Semne clare că ai amânat prea mult schimbul

Aceasta este zona în care merită să fii atent. Motorul transmite indicii vizibile și audibile.

Semne la verificarea manuală

Ulei foarte închis la culoare, opac Textură groasă sau cu particule vizibile Miros de ars

Un ulei în stare bună are culoare ambree și aspect relativ curat.

Semne în timpul condusului

Ticăit metalic la ralanti

Vibrații neobișnuite

Fum albăstrui pe evacuare

Consum crescut de carburant

Martor de presiune ulei care pâlpâie

Dacă observi mai multe dintre aceste simptome, programează imediat o verificare la service.

Importanța filtrului de ulei

Filtrul reține impuritățile transportate de ulei. Dacă rămâne înfundat, supapa de bypass poate permite circulația uleiului nefiltrat prin motor.

La fiecare schimb, înlocuiește și filtrul.

Un filtru nou menține circulația corectă și reduce riscul de depuneri interne.

Cum verifici corect nivelul de ulei

Urmează pașii de mai jos:

Parcă mașina pe teren drept. Oprește motorul și așteaptă 5–10 minute. Scoate joja, șterge-o și introdu-o la loc. Verifică nivelul între marcajele minim și maxim.

Pentru rezultate stabile, păstrează nivelul aproape de marcajul superior, fără a depăși limita.

Costuri: prevenție versus reparații

Un schimb de ulei și filtru costă, în medie, între 200 și 500 lei, în funcție de tipul de ulei și capacitatea motorului.

În schimb, reparațiile pot ajunge la:

3.000–10.000 lei pentru recondiționarea părții inferioare a motorului

peste 8.000 lei pentru înlocuirea completă a motorului

Diferența este clară. Întreținerea regulată reduce riscurile tehnice și menține valoarea mașinii la revânzare.

Schimbul de ulei rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de întreținere. Verifică manualul producătorului, urmărește kilometrajul și nu ignora semnalele din bord. Dacă nu îți amintești când ai făcut ultima revizie, poate este momentul să programezi o verificare și să discuți cu un service autorizat despre starea actuală a motorului tău.