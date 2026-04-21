Liderul social-democrat a subliniat că partidul a primit un mandat clar pentru retragerea sprijinului acordat prim-ministrului, însă o decizie finală va fi luată după consultările convocate de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

Grindeanu: „Este una dintre variante”

„E una din variantele luate în calcul. Haideţi să vedem prima oară ce se întâmplă la consultări. E o variantă, sau vom vota o altă moţiune de cenzură depusă de altcineva”, a declarat Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că PSD nu exclude nici susținerea unei moțiuni inițiate de alte formațiuni politice, inclusiv din opoziție, dacă aceasta va duce la înlăturarea actualului Guvern.

PSD vrea plecarea premierului

Întrebat dacă social-democrații ar vota o eventuală moțiune depusă de AUR, liderul PSD a confirmat că și această variantă este luată în calcul, în funcție de evoluția negocierilor politice.

„E una din variante şi aceasta. Pentru că mandatul primit iar de la colegii mei este următorul, retragerea încrederii prim-ministrului Bolojan. Deci, din perspectiva PSD, Ilie Bolojan trebuie să plece acasă”, a mai declarat Sorin Grindeanu pentru presă.