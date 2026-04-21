Doi bătrâni de 71 și 73 de ani au fost transportați marți la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, după ce s-ar fi accidentat în timp ce se deplasau pe o scară rulantă din zona Decebal. Potrivit IPJ Bistrița‑Năsăud, polițiștii Biroului de Ordine Publică au fost sesizați cu privire la faptul că cele două persoane aveau nevoie de îngrijiri medicale.

„La locul sesizării poliţiştii au constatat faptul că un bărbat şi o femeie de 73, respectiv 71 de ani, din Bistriţa s-ar fi accidentat în timp ce se deplasau pe o scară rulantă”, a transmis IPJ Bistrița‑Năsăud.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând să fie stabilite cauzele și împrejurările exacte ale evenimentului.

Reprezentanții Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița au precizat că bărbatul de 73 de ani prezenta stop cardio‑respirator resuscitat, fiind intubat și supus investigațiilor la UPU‑SMURD. Femeia de 71 de ani a ajuns la spital în stare stabilă, conștientă și cooperantă, fiind și ea în curs de investigații medicale.