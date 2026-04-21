Transportul are loc în condiții stricte de securitate, cu avion pus la dispoziție de autoritățile olandeze.

Piesele sunt protejate în vitrine speciale, cu geam antiglonț, iar după aterizare vor fi preluate de jandarmi instruiți special și escortate până la Muzeul Național de Istorie.

Transport de maximă securitate pentru Tezaurul României

Tezaurul va putea fi văzut de public începând de mâine, timp de 10 zile.

Recuperarea vine după ce doi suspecți au încheiat acorduri cu procurorii și au returnat artefactele, în schimbul unor pedepse mai mici.

Procesul continuă în Olanda, iar verdictul final este așteptat în luna iunie.

Una dintre brățările de aur rămâne însă de negăsit.

Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii spun că piesa ar putea fi folosită în continuare ca element de negociere.