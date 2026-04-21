Cercetarea, coordonată de Corey Bradshaw, indică faptul că omenirea trăiește dincolo de limitele pe care planeta le poate susține pe termen lung. Analiza se bazează pe peste 20 de ani de date demografice și a fost citată de Science Alert.

Ce înseamnă „capacitatea de suport”

În ecologie, acest concept descrie numărul maxim de indivizi dintr-o specie care pot trăi într-un anumit mediu fără a epuiza resursele. În cazul oamenilor, situația este diferită: Homo sapiens a reușit constant să depășească aceste limite prin inovații tehnologice, în special prin utilizarea combustibililor fosili.

Această dependență de energie ieftină și abundentă a permis o creștere rapidă a populației în secolul XX, contribuind la atingerea nivelului actual de aproximativ 8,3 miliarde de oameni.

O creștere care încetinește

Modelele analizate de cercetători arată că ritmul de creștere al populației a accelerat până în jurul anilor 1950, dar a început să încetinească începând cu anii 1960. Acest fenomen marchează intrarea într-o etapă în care, deși populația continuă să crească, viteza acestei creșteri scade.

Estimările indică faptul că populația globală ar putea atinge un maxim între 11,7 și 12,4 miliarde de persoane spre sfârșitul anilor 2060 sau în deceniul următor, dacă tendințele actuale se mențin.

Limite depășite

Deși aproximativ 12 miliarde de oameni ar reprezenta limita maximă teoretică, nivelul considerat sustenabil este mult mai mic. Cercetătorii estimează că o populație de circa 2,5 miliarde ar fi mai apropiată de un echilibru între consum și resursele disponibile.

Diferența uriașă față de populația actuală explică numeroasele probleme globale, de la supraconsum la degradarea mediului. De exemplu, Organizația Națiunilor Unite a avertizat recent asupra unei crize majore a apei, în timp ce numeroase specii de animale sunt în declin, incapabile să concureze cu oamenii pentru resurse.

Rolul combustibililor fosili

Utilizarea combustibililor fosili a crescut artificial capacitatea planetei de a susține populația, prin susținerea agriculturii intensive și a stilului modern de viață. Însă această soluție vine cu un cost major: schimbările climatice și degradarea ecosistemelor.

Studiul sugerează că impactul asupra mediului — inclusiv temperaturile globale, emisiile și amprenta ecologică — este influențat mai mult de creșterea populației decât de consumul individual.

Există soluții?

Deși situația este critică, cercetătorii subliniază că nu este fără ieșire. Reducerea consumului, utilizarea mai eficientă a resurselor și schimbarea modului în care sunt gestionate energia, apa și terenurile pot contribui la restabilirea unui echilibru.

Populațiile mai mici și un stil de viață mai sustenabil ar avea beneficii atât pentru oameni, cât și pentru planetă. Totuși, timpul pentru acțiune devine tot mai limitat, iar cooperarea globală este esențială.

Un subiect sensibil

Conceptul de „capacitate de suport” ridică și întrebări etice importante. Consumul și accesul la resurse diferă semnificativ între regiuni, iar discuțiile despre controlul populației sunt complexe și adesea controversate.

În plus, astfel de modele globale au limite, deoarece nu pot include toate variabilele care influențează evoluția societății. Cu toate acestea, concluzia generală rămâne clară: presiunea asupra planetei este reală și deja vizibilă.