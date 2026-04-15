Povestea șocantă din spatele tatuajelor

Joke, o femeie în vârstă de 52 de ani, a trecut printr-o experiență extrem de dificilă, după ce fostul ei partener ar fi determinat-o să accepte realizarea a peste 250 de tatuaje pe față și pe corp. Potrivit mărturiilor sale, multe dintre inscripții conțineau numele bărbatului, inițiale, dar și mesaje cu caracter degradant.

În perioada 2020-2021, tatuajele ar fi fost realizate cu un aparat improvizat, achiziționat online, iar sesiunile se desfășurau pe durate lungi, lăsând urme vizibile și extinse pe piele. În anumite momente, aproximativ 90% din suprafața corpului ar fi fost acoperită cu cerneală.

Acuzații de abuz și lipsa unei anchete

După încheierea relației, femeia a depus o plângere la autorități, susținând că a fost victima unui abuz. Totuși, cazul nu a avansat în justiție, întrucât fostul partener a declarat că toate tatuajele au fost realizate cu acordul ei.

Situația a ridicat numeroase semne de întrebare privind consimțământul real și dinamica relației, mai ales în contextul în care femeia ar fi trecut prin perioade dificile, marcate de dependențe și traumă emoțională.

Procesul dificil de îndepărtare a tatuajelor

În ultimii ani, Joke a început un amplu proces de îndepărtare a tatuajelor prin tratamente laser, proceduri costisitoare și dureroase. O mare parte dintre desenele de pe față și corp au fost deja estompate sau eliminate complet.

Organizații specializate în sprijinirea persoanelor aflate în situații similare au contribuit la finanțarea tratamentelor, costurile totale fiind estimate la peste 25.000 de lire sterline. Datorită donațiilor, suma necesară a fost depășită, ceea ce a permis continuarea procedurilor.

O nouă viață, o nouă identitate

Astăzi, transformarea femeii este vizibilă, iar trăsăturile sale naturale revin treptat la suprafață. Potrivit apropiaților, cea mai mare parte a tatuajelor faciale a fost deja eliminată, iar procesul continuă.

Joke își dorește ca până la finalul anului să finalizeze complet tratamentele și să închidă acest capitol dureros din viața sa.

În ciuda experienței traumatizante, femeia transmite un mesaj de încurajare pentru cei care trec prin situații similare:

„O persoană care a fost profund rănită se poate ridica din nou. Dacă am reușit eu, poate oricine.”