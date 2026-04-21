Manifestările vor avea loc în mai multe zone din București și vor include ceremonii oficiale, expoziții militare, demonstrații și concerte, oferind publicului ocazia de a descoperi mai îndeaproape activitatea armatei.

Ceremonie oficială în Parcul Carol I

Punctul central al evenimentelor din Capitală va fi organizat în Parcul Carol I, unde, pe 23 aprilie, la ora 12:00, va avea loc o ceremonie militară și religioasă la Mormântul Ostașului Necunoscut.

Tot aici, între orele 11:00 și 15:00, vizitatorii vor putea participa la o expoziție de armament, echipamente și tehnică militară, dar și la prezentări dedicate carierei militare. Atmosfera va fi completată de concerte susținute de fanfarele militare.

Weekend plin de activități pentru public

Evenimentele continuă în weekendul 25–26 aprilie, tot în Parcul Carol I, unde programul va include:

expoziții tematice și prezentări istorice;

demonstrații militare și exerciții aplicative;

spectacole artistice și concerte;

activități interactive, inclusiv tiroliană și exerciții DRILL TEAM.

În paralel, la AFI Cotroceni vor fi organizate expoziții de tehnică militară, demonstrații de scrimă și spectacole de muzică, de la folclor la rock și folk.

Demonstrații aeriene și retragere cu torțe

Momentul de închidere al manifestărilor va avea loc duminică seara, pe 26 aprilie, când publicul va putea urmări lansări de parașutiști ai Forțelor Terestre, precum și survolul unor aeronave aparținând Aeroclubului României.

De asemenea, este programată o retragere cu torțe pe un traseu simbolic ce va include repere importante precum Palatul Parlamentului și Palatul Cotroceni, marcând astfel finalul unei serii de evenimente dedicate armatei române.

Ziua Forțelor Terestre Române aduce în București un program amplu de manifestări, menite să onoreze militarii și să apropie publicul de valorile și tradițiile armatei.

Evenimentele sunt deschise tuturor și promit un mix atractiv de ceremonii solemne și activități interactive.

