Autoritățile precizează că aprobarea este, în practică, acordată automat, atâta timp cât serviciul militar rămâne voluntar, însă armata trebuie să știe cine se află pentru perioade lungi în afara țării. Actul normativ introduce un sistem mixt: un serviciu voluntar, mai bine plătit, dar și posibilitatea activării încorporării obligatorii, dacă numărul recruților nu este suficient.

Măsura vine pe fondul preocupărilor legate de securitate și al necesității de a crește efectivele armatei germane, cu obiectivul de a ajunge la 260.000 de soldați activi și cel puțin 200.000 de rezerviști până în 2035.

Tinerii vor fi evaluați printr-un chestionar obligatoriu

Noua lege prevede ca toți tinerii să primească un chestionar la împlinirea vârstei de 18 ani, pentru evaluarea aptitudinii și motivației de a servi în armată. Completarea acestuia este obligatorie pentru bărbați și opțională pentru femei.

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că obligația de notificare a șederilor în străinătate exista și în perioada Războiului Rece, însă nu a fost aplicată strict. Deși regula poate părea restrictivă, autoritățile dau asigurări că permisiunea va fi acordată în mod obișnuit, dacă nu există nevoi militare specifice.