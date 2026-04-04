Lider din PSD, atac furibund la adresa lui Bolojan: „Sărăcia populației nu înseamnă reformă. Nu poți guverna împotriva oamenilor!”

Premierul României Ilie Bolojan.
Premierul României Ilie Bolojan.

Liderul senatorilor PSD a declarat că sărăcirea populației nu înseamnă reformă. Daniel Zamfir a spus în exclusivitate la Realitatea Plus că Partidul Social Democrat nu vrea să mai guverneze alături de Ilie Bolojan și a amintit că 80% dintre români consideră că statul nu face nimic pentru popor, potrivit Realitatea PLUS.

„Dacă pentru domniile lor de la USR reformă înseamnă doar să dai oameni afară, pentru noi, categoric nu. Reformă înseamnă cu totul altceva, nu doar să dai oameni afară și să sărăcești populația. 80% din cetățeni spun că direcția în care merge țara este una greșită.

Ceea ce spune domnul prim-ministru cu privire la un guvern minoritar nu cred că va funcționa. Dacă până acum vorbea despre faptul că, nu-i așa, este o povară pentru el funcția de prim-ministru, că nu și-a dorit-o, acum constatăm că prin orice mijloace se ține de scaun”, a declarat Daniel Zamfir.