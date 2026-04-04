Directorul agenției, Rafael Mariano Grossi, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este profund îngrijorat de incident și a subliniat că centralele nucleare și zonele înconjurătoare nu trebuie atacate niciodată pentru a evita accidentele nucleare.

Iranul susține că un agent de pază și-a pierdut viața în urma atacului, iar o clădire a fost avariată.

Este a patra oară când instalația a fost ținta unui atac în timpul războiului.

La Bushehr se află singura centrală atomoelectrică a Iranului, care foloseşte combustibil nuclear rusesc. Anterior, bombardamentele în Iran i-a determinat pe ruși să ceară permisiunea de a-și evacua personalul de la centrala nucleară Bushehr.