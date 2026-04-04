Sentimentele pentru tramvai au apărut în perioada pandemiei, când Sandra spune că a început să comunice cu acesta și a simțit o conexiune emoțională puternică.

O „căsătorie” simbolică și o legătură profundă

Femeia susține că poate simți ce se întâmplă cu tramvaiul și că există o conexiune fizică și emoțională între ei. La un moment dat, a decis să ducă relația mai departe și a organizat o ceremonie simbolică de „căsătorie” la capătul de linie din Illkirch-Graffenstaden.

Evenimentul a avut loc în prezența vatmanului, iar Sandra a purtat o rochie de mireasă. Ulterior, și-a tatuat numărul tramvaiului pe încheietura mâinii și a păstrat fotografii de la ceremonie în locuința sa, potrivit presei străine.

Reacții împărțite și explicații psihologice

Povestea ei a stârnit reacții diverse în mediul online, de la susținere până la ironii. Specialiștii explică acest tip de atașament prin fenomenul numit „obiectofilie”, o formă de relație emoțională față de obiecte, asociată cu nevoia de siguranță sau stabilitate.

Cazul nu este singular, existând și alte exemple de persoane care au declarat că sunt îndrăgostite de obiecte precum mașini, clădiri sau monumente. Între timp, Sandra lucrează la o carte despre experiența sa, intitulată „O legătură inexplicabilă”.