În urma inundațiilor din Grecia, un bărbat a murit în zona Attica. Europa se pregătește pentru un val sever de vreme rea, cu ploi torențiale, rafale puternice și posibile inundații. Italia a fost deja lovită de furtuna Dave, care a făcut ravagii.

Alertă în Europa: fenomene meteo extreme

Și în Franța autoritățile sunt în alertă. Meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va afecta mai multe regiuni simultan. Meteorologii trag un semnal de alarmă și avertizează asupra furtunii ce se formează în Atlantic. Aceștia spun că furtuna Dave se va deplasa rapid spre vestul Europei și va afecta în mod special Regatul Unit.

Autoritățile rămân în alertă și monitorizează evoluția situației, în timp ce populația este sfătuită să evite deplasările și să respecte recomandările oficiale.