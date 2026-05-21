ANM a emis un nou cod galben de vânt puternic. Rafalele vor atinge 65 km/h în mai multe județe din țară

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o nouă avertizare cod galben de vânt puternic, valabilă până vineri seară, pentru mai multe regiuni din România. Meteorologii anunță rafale care pot ajunge la viteze de până la 65 km/h, dar și episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

În același timp, ANM menține informarea meteorologică privind ploi abundente, descărcări electrice și intensificări ale vântului, avertizare care rămâne în vigoare până sâmbătă.

Vreme instabilă în mare parte din țară

Potrivit meteorologilor , în special în jumătatea de est a României se vor semnala perioade cu instabilitate atmosferică temporar accentuată. Fenomenele prognozate includ averse torențiale, tunete și fulgere, dar și căderi de grindină în mod izolat.

Specialiștii ANM avertizează că, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 l/mp, iar local pot depăși chiar 40-50 l/mp.

De asemenea, vântul va sufla cu putere în mai multe regiuni ale țării. Intensificările vor fi resimțite în special în est, dar și local în zonele vestice și centrale. La munte, rafalele pot atinge viteze de până la 90 km/h, în special în zona înaltă.

Cod galben de vânt pentru mai multe județe

Prima avertizare cod galben este valabilă în intervalul 21 mai, ora 10:00 - 21 mai, ora 21:00. În această perioadă, vântul va avea intensificări puternice în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului.

Meteorologii anunță viteze ale vântului de 50 până la 65 km/h în următoarele județe:

Bacău

Brăila

Botoșani

Buzău

Caraș-Severin

Galați

Iași

Neamț

Suceava

Vrancea

Vaslui

O nouă avertizare pentru ziua de vineri

ANM a emis și o a doua avertizare cod galben, valabilă pentru intervalul 22 mai, ora 06:00 - 22 mai, ora 21:00.

Conform prognozei, vineri, intensificările vântului vor continua în Moldova și nord-estul Munteniei, unde rafalele vor atinge din nou viteze de 50-65 km/h.

Meteorologii recomandă populației să urmărească actualizările oficiale și să evite deplasările în zone expuse în timpul fenomenelor meteo severe.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, mai ales în condiții de ploaie abundentă și vânt puternic.