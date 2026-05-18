Dezastru în China: Doi morți, mii de evacuați și pagube uriașe după un cutremur puternic - FOTO

Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a lovit luni dimineață regiunea Guangxi din sud-vestul Chinei, provocând moartea a două persoane și evacuarea a peste 7.000 de locuitori. O persoană este în continuare dispărută, iar echipele de salvare caută supraviețuitori printre clădirile prăbușite.

Seismul s-a produs la ora locală 00:21, la o adâncime de 8 kilometri, potrivit Centrului Rețelelor Seismice din China (CENC). Cele mai afectate zone sunt în orașul Liuzhou, unde autoritățile au lansat operațiuni de căutare și salvare încă din primele ore ale dimineții. Presa de stat chineză a anunțat că aproape 13 clădiri s-au prăbușit în urma cutremurului. Imaginile apărute online arată echipe de intervenție care au lucrat pe tot parcursul nopții în zonele afectate. Patru persoane au fost transportate la spital, însă autoritățile spun că rănile acestora nu le pun viața în pericol.

Transportul feroviar, verificat după cutremur

Autoritățile feroviare au avertizat că pot apărea probleme în circulația trenurilor, în timp ce sunt făcute verificări la infrastructura feroviară și la liniile de cale ferată pentru evaluarea pagubelor. Chiar dacă mai multe clădiri au fost afectate, alimentarea cu apă, gaze și electricitate a continuat să funcționeze normal, potrivit presei de stat chineze.

Operațiunile de salvare continuă în regiunea Guangxi, unde autoritățile încearcă să găsească persoana dispărută și să stabilească amploarea distrugerilor. La intervenție participă peste 300 de salvatori și 51 de vehicule de pompieri și salvare. Zona Liuzhou este cunoscută pentru relieful său muntos și pentru terenul carstic specific sudului Chinei. Specialiștii spun că seismul de 5,2 este unul dintre cele mai puternice produse în ultimii ani în această regiune.

China, afectată frecvent de cutremure puternice

China s-a confruntat și în trecut cu seisme devastatoare. În ianuarie 2025, un cutremur cu magnitudinea de 7,1 a lovit zona munților Himalaya, în apropierea Tibetului, provocând moartea a cel puțin 126 de persoane. Atunci, sute de locuințe au fost distruse, iar undele seismice au fost resimțite inclusiv în Nepal, Bhutan și India.