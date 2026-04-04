Victimele sunt Luis Ortolani și soția sa, Deborah, mamă a tripleților dintr-o relație anterioară, pilotul Nelio Pessanha și partenerul unei companii de aviație, Renan Saes. Avionul de tip Piper Malibu s-a prăbușit direct într-un restaurant, însă acesta era închis pentru lucrări de renovare. În lipsa acestei situații, bilanțul victimelor ar fi putut fi mult mai grav.

Piper Malibu crash in Brazil today. More footage of the aftermath: the aircraft went down on approach to Capão da Canoa Airport (State of Rio Grande do Sul) this morning. Footage by Jornal O Sul pic.twitter.com/igM0CqgvM6 — Air Safety #OTD by Francisco Cunha (@OnDisasters) April 3, 2026

Înregistrările de la fața locului arată momentul impactului și explozia urmată de un incendiu puternic. Martorii au surprins persoane care alergau pentru a se salva, în timp ce flăcările și un nor dens de fum se ridicau deasupra clădirii. Potrivit martorilor, aeronava ar fi lovit un stâlp în apropierea capătului pistei înainte de a pierde controlul și a se prăbuși, conform presei străine.

Zona a fost evacuată rapid

Locuitorii din casele aflate în apropiere au fost evacuați în siguranță. Autoritățile au intervenit rapid pentru a limita efectele incidentului. Guvernatorul statului Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, a declarat că autoritățile au mobilizat rapid forțele de intervenție, iar zona a fost securizată de Apărarea Civilă.

Reprezentanții Apărării Civile au precizat că evacuarea s-a realizat fără alte victime, iar pompierii au intervenit prompt pentru stingerea incendiului. La fața locului au acționat și forțe ale Brigăzii Militare pentru asigurarea perimetrului.