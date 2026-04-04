La fața locului intervin echipele specializate ale Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova, iar autoritățile au aplicat imediat măsurile de siguranță. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, procedura de înregistrare a pasagerilor este în prezent suspendată, iar unele zboruri pot înregistra întârzieri sau modificări.

Reprezentanții instituției au transmis că intervenția a fost una rapidă, polițiștii de frontieră evacuând operativ persoanele aflate în aeroport. În același timp, subdiviziunile specializate ale MAI desfășoară verificări la fața locului. Autoritățile le recomandă pasagerilor care au zboruri programate în cursul zilei să verifice statutul acestora pe panoul online al aeroportului și fac apel la calm și înțelegere din partea cetățenilor.