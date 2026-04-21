Accidentul s-a produs în jurul orei locale 8.45, ceea ce corespunde orei 9.45 în România. Potrivit primelor date comunicate de compania locală de transport, tramvaiul circula pe linia C și, din motive aflate încă în curs de clarificare, nu s-a mai oprit la capătul traseului, în fața Gării din Strasbourg.

Tramvaiul a depășit punctul terminus și a lovit zidul din fața Gării

Conform informațiilor transmise de Compania Transporturilor Strasbourgului (CTS), garnitura a continuat deplasarea după zona în care ar fi trebuit să oprească și a intrat direct în zidul aflat în fața sa.

Reprezentanta companiei, Amandine Carré-Charter, a explicat că tramvaiul de pe linia C nu s-a oprit în punctul terminus amplasat în fața Gării, iar impactul cu zidul exterior a fost inevitabil.

Primele elemente ale anchetei indică faptul că vatmanului i s-ar fi făcut rău chiar în momentul producerii incidentului. Deși nu a suferit răni fizice, acesta a fost puternic afectat de coliziune și a intrat în stare de șoc.

Un polițist a ajuns la spital după ce un șofer a intrat în el

Două persoane au fost rănite ușor, iar vatmanul a fost preluat de salvatori

În apropierea locului în care s-a produs impactul se aflau și alte persoane, două dintre acestea fiind rănite ușor. Salvatorii ajunși la fața locului au intervenit rapid și i-au preluat atât pe cei doi răniți, cât și pe conductorul tramvaiului.

Autoritățile locale au intervenit pentru securizarea zonei și pentru evaluarea situației, în timp ce echipele tehnice au început operațiunea de degajare a ramei implicate în accident.

Circulația tramvaielor, întreruptă temporar în zonă

Ca urmare a coliziunii, traficul tramvaielor a fost suspendat în stația Gării, precum și în stația anterioară, până la finalizarea intervenției și eliberarea căii de rulare.

Reprezentanții companiei de transport au anunțat că circulația urma să fie reluată în cursul zilei de marți, imediat după încheierea operațiunilor de degajare și verificare a infrastructurii.

