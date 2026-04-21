Crin Antonescu prevede guvern PNL-USR-UDMR, cu susținerea AUR, POT sau SOS: „Vom avea un guvern aproape monocolor USR”

Crin Antonescu și Ilie Bolojan
Crin Antonescu a declarat marți că, în urma evoluțiilor politice recente, România ar putea ajunge la o formulă guvernamentală formată din PNL, USR și UDMR, susținută parlamentar de alte formațiuni.

„Dacă această linie votată astăzi în PNL, la cererea lui Ilie Bolojan, se va impune, ne așteptăm la un guvern PNL–USR–UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS”, a afirmat fostul lider liberal.

Antonescu susține că o astfel de formulă guvernamentală ar putea consolida influența USR în cadrul executivului.

„Vom avea un guvern aproape monocolor USR. Pentru că domnul Bolojan, în evaluarea mea, a acționat ca un lider al USR-ului chiar din fruntea Guvernului și a PNL”, a spus acesta.

Potrivit lui Antonescu, redistribuirea portofoliilor ministeriale ar putea reflecta această dinamică politică, în contextul unei eventuale reorganizări a guvernului.

„Ministerele PSD vor fi preluate tot de oameni din USR sau de oameni din aceeași zonă politică”, a precizat el la Gândul.

Fostul lider liberal a comentat și posibilele reacții politice generate de colaborări parlamentare diferite, făcând referire la ipoteza unei moțiuni de cenzură.

„Dacă PSD-ul ar trece o moțiune de cenzură votată și de AUR, ar exista reacții puternice. Dacă însă guvernarea ar continua cu susținere similară, percepția publică ar putea fi diferită”, a declarat Antonescu.

„Astăzi țara este condusă la nivel guvernamental de USR”

În același context, acesta a susținut că actuala configurație politică reflectă o distribuție particulară a puterii în executiv.

„Astăzi țara este condusă la nivel guvernamental de USR”, a afirmat Antonescu, explicând că situația ar fi rezultatul deciziilor luate în perioada formării guvernului.

„Am ajuns aici pentru că, de exemplu, PSD nu a revendicat funcția de prim-ministru în momentul formării guvernului și a acceptat această formulă”, a conchis fostul lider al PNL.