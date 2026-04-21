„Dacă această linie votată astăzi în PNL, la cererea lui Ilie Bolojan, se va impune, ne așteptăm la un guvern PNL–USR–UDMR cu susținerea AUR, POT sau SOS”, a afirmat fostul lider liberal.

Antonescu susține că o astfel de formulă guvernamentală ar putea consolida influența USR în cadrul executivului.

Antonescu: „Vom avea un guvern aproape monocolor USR”

„Vom avea un guvern aproape monocolor USR. Pentru că domnul Bolojan, în evaluarea mea, a acționat ca un lider al USR-ului chiar din fruntea Guvernului și a PNL”, a spus acesta.

Potrivit lui Antonescu, redistribuirea portofoliilor ministeriale ar putea reflecta această dinamică politică, în contextul unei eventuale reorganizări a guvernului.

„Ministerele PSD vor fi preluate tot de oameni din USR sau de oameni din aceeași zonă politică”, a precizat el la Gândul.

Fostul lider liberal a comentat și posibilele reacții politice generate de colaborări parlamentare diferite, făcând referire la ipoteza unei moțiuni de cenzură.

„Dacă PSD-ul ar trece o moțiune de cenzură votată și de AUR, ar exista reacții puternice. Dacă însă guvernarea ar continua cu susținere similară, percepția publică ar putea fi diferită”, a declarat Antonescu.

„Astăzi țara este condusă la nivel guvernamental de USR”

În același context, acesta a susținut că actuala configurație politică reflectă o distribuție particulară a puterii în executiv.

„Astăzi țara este condusă la nivel guvernamental de USR”, a afirmat Antonescu, explicând că situația ar fi rezultatul deciziilor luate în perioada formării guvernului.

„Am ajuns aici pentru că, de exemplu, PSD nu a revendicat funcția de prim-ministru în momentul formării guvernului și a acceptat această formulă”, a conchis fostul lider al PNL.