Mobilizare masivă a forțelor de salvare pe DJ 412, în localitatea Colibași, județul Giurgiu. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție în urma unui accident rutier de proporții în care au fost implicate un microbuz și trei autoturisme.
Accidentul rutier s-a petrecut pe DJ 412, anunță Breaking News Giurgiu.
La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Stației Colibași, Detașamentului Giurgiu și Detașamentului Bolintin Deal, cu o autospecială pentru transport victime multiple, o autospecială de stingere, un punct medical avansat, trei ambulanțe SMURD, patru SAJ și elicopterul SMURD.
Din primele informații, șapte persoane au nevoie de îngrijiri medicale.