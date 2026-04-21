Anunțul a fost făcut marți de Peter Magyar, printr-un mesaj publicat pe pagina sa de socializare, unde a transmis că întâlnirea a avut loc și că discuțiile au vizat atât colaborarea politică viitoare, cât și subiecte sensibile legate de votul prin corespondență și respectarea drepturilor comunității maghiare.

Discuții despre sprijinul pentru maghiarii din Transilvania

Peter Magyar a precizat că una dintre temele centrale ale întâlnirii a fost modul în care, sub viitorul guvern Tisza, va fi susținută comunitatea maghiară din Transilvania.

„Am avut o întâlnire personală în biroul meu cu Hunor Kelemen, președintele UDMR, fost viceprim-ministru al României.

Domnul Președinte și cu mine am convenit că vom lăsa trecutul în urmă și că guvernul TISZA și UDMR vor colabora pentru supraviețuirea și dezvoltarea maghiarilor din Transilvania.

Domnul Președinte mi-a dat garanția că UDMR se va abține de la a se amesteca în lupta politică a partidelor maghiare în viitor. De asemenea, am convenit că neregulile întâlnite în votul prin corespondență în timpul alegerilor parlamentare din 2026 ar trebui investigate și că regulile de vot ar trebui revizuite pentru viitor pentru a preveni posibile fraude electorale.

În timpul întâlnirii noastre, m-am opus ferm evacuării starețului premontre de Oradea, Rudolf Anzelm Fejes, și am solicitat intervenția domnului Președinte în această chestiune.

De asemenea, i-am indicat președintelui că drepturile dobândite ale maghiarilor din Transilvania vor continua să fie păstrate și că aceștia pot conta pe sprijinul țării mamă în toate, dar, în același timp, așteptarea noastră fundamentală în ceea ce privește subvențiile este transparența și responsabilitatea, precum și respectarea deplină a cerințelor legale maghiare și române. Am mai spus că vom examina retrospectiv utilizarea subvențiilor acordate în ultimul deceniu.

De asemenea, am convenit cu președintele că, după formarea guvernului TISZA, vom continua consultările atât la nivel politic, cât și la nivel de experți.”, a scris Peter Magyar pe pagina sa de socializare.

Subiecte sensibile: votul prin corespondență și influența politică

Din mesajul transmis reiese că unul dintre punctele sensibile abordate în discuție a fost legat de neregulile semnalate în procesul votului prin corespondență la alegerile parlamentare din 2026.

Peter Magyar a subliniat că aceste aspecte trebuie investigate, iar regulile ar urma să fie revizuite pentru a evita eventuale fraude electorale pe viitor.

Totodată, liderul Tisza a transmis și un mesaj ferm în ceea ce privește influența politică și relația UDMR cu scena politică din Ungaria.

Mandat clar pentru Kelemen Hunor

Discuțiile dintre cei doi lideri vin după ce, săptămâna trecută, Consiliul Permanent al UDMR l-a mandatat în unanimitate pe Kelemen Hunor pentru negocieri directe cu Peter Magyar.

Aceste negocieri vizează în mod direct relația dintre UDMR și viitoarea putere de la Budapesta, în condițiile în care comunitatea maghiară din Transilvania are un interes direct în menținerea unor canale funcționale cu guvernul ungar.

Întâlnirea este privită ca un pas important în redefinirea colaborării politice dintre cele două părți și în stabilirea direcțiilor de sprijin pentru maghiarii din România.

