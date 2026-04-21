Clasamentul este realizat pe baza datelor Eurostat, prelucrate de DataPulse și Visual Capitalist, și evidențiază diferențele majore de dezvoltare economică dintre regiunile europene.

Capitalurile domină topul economiei europene

În vârful ierarhiei se află regiuni din Irlanda și Luxemburg, care ocupă primele poziții detașat față de restul Uniunii Europene. Estul și Midland din Irlanda conduce clasamentul, urmat de alte regiuni irlandeze și de Luxemburg, toate situate mult peste media UE.

Totuși, specialiștii atrag atenția că aceste poziții fruntașe sunt influențate puternic de modul în care companiile multinaționale își raportează profiturile în aceste state, ceea ce poate duce la o creștere artificială a PIB-ului pe cap de locuitor în raport cu veniturile reale ale populației.

București-Ilfov, motor economic regional în Europa de Est

În acest context, performanța București-Ilfov iese în evidență, regiunea fiind una dintre puținele din Europa Centrală și de Est care reușesc să concureze direct cu marile centre economice occidentale.

Activitatea economică intensă din capitala României, susținută de investiții străine și de dezvoltarea sectorului de servicii, contribuie semnificativ la această poziționare. Industriile tech și automotive au un rol important în creșterea productivității și în consolidarea poziției regiunii în clasamentul european.

Situații similare se regăsesc și în alte capitale din regiune, precum Budapesta, care de asemenea depășesc nivelul general al țărilor din care fac parte, datorită concentrării activității economice în centre urbane mari.

Contrast între capitale și restul țărilor

Analiza evidențiază un contrast puternic între performanța economică a regiunilor-capitală și media națională. În timp ce unele state europene au un PIB pe cap de locuitor mai modest, zonele metropolitane reușesc să urce în top datorită concentrării de companii internaționale, infrastructură dezvoltată și forță de muncă specializată.

Astfel, București-Ilfov se conturează ca un pol economic regional important, care reușește să se poziționeze în topul celor mai bogate regiuni ale Uniunii Europene, într-un clasament dominat în general de economii occidentale puternice.

