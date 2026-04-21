Într-o postare recentă, Cristela Georgescu a relatat o scurtă povestire cu semnificații simbolice, în care un înțelept, aflat într-o pădure la început de primăvară, cere unei ramuri golașe să îi vorbească despre Dumnezeu. Răspunsul vine într-un mod neașteptat: mugurii încep să înflorească, iar creanga prinde viață.

Cristela Georgescu a precizat că nu își mai amintește sursa exactă a povestirii, însă spune că imaginea cireșilor înfloriți i-a readus în minte această reflecție despre divinitate și renaștere.

„Era în primăvară. Mugurii se umflaseră, dar nu plesniseră şi ramurile erau golaşe, iar arborii despuiaţi şi înfriguraţi.



Un înţelept se plimba prin pădure şi gândea. Tot mergând şi reflectând, pentru că nu găsea răspunsuri mulţumitoare, s-a oprit în faţa unei ramuri golaşe, cerându-i:



„Vorbeşte-mi despre Dumnezeu!”



Deodată, mugurii au plesnit, petalele s-au desfăcut… creanga a înflorit!...



Nu-mi mai amintesc unde am citit povestioara asta acum mulți, muuulți ani, de fapt nici nu are importanță, dar la ea m-a dus gândul când am văzut cireșii în floare...”, a scris Cristela Georgescu pe Facebook.