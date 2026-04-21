Anunțul a fost făcut de premierul Sanae Takaichi, care a confirmat că deflagrația a fost provocată de explozia muniției aflate în interiorul vehiculului blindat.

Ce s-a întâmplat pe poligon

Potrivit informațiilor oficiale, tancul participa la un exercițiu organizat de Forțele de Autoapărare ale Japoniei în momentul producerii accidentului. Explozia s-a produs brusc în interiorul vehiculului, fără a exista, deocamdată, detalii clare privind cauza exactă.

În urma incidentului, trei membri ai echipajului au murit pe loc, iar un al patrulea a fost rănit și transportat pentru îngrijiri medicale.

Autoritățile japoneze au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Reacția autorităților

Premierul Sanae Takaichi a transmis un mesaj oficial în care a calificat accidentul drept „profund regretabil” și a adresat condoleanțe familiilor victimelor.

Incidentul este considerat unul rar, dar ridică semne de întrebare privind siguranța în timpul exercițiilor militare.

Seria incidentelor militare recente

Tragedia survine într-un context marcat de mai multe accidente în cadrul armatei japoneze. În aprilie 2024, o coliziune între două elicoptere militare s-a soldat cu opt victime. De asemenea, în mai 2025, doi militari și-au pierdut viața după prăbușirea unui avion de antrenament la scurt timp după decolare.

Ancheta în desfășurare urmează să stabilească responsabilitățile și să ofere răspunsuri clare despre cauzele acestei tragedii.