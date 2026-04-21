Anunțul a fost făcut de premierul Sanae Takaichi, care a confirmat că deflagrația a fost provocată de explozia muniției aflate în interiorul vehiculului blindat.
Ce s-a întâmplat pe poligon
Potrivit informațiilor oficiale, tancul participa la un exercițiu organizat de Forțele de Autoapărare ale Japoniei în momentul producerii accidentului. Explozia s-a produs brusc în interiorul vehiculului, fără a exista, deocamdată, detalii clare privind cauza exactă.
În urma incidentului, trei membri ai echipajului au murit pe loc, iar un al patrulea a fost rănit și transportat pentru îngrijiri medicale.
Autoritățile japoneze au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.
Reacția autorităților
Premierul Sanae Takaichi a transmis un mesaj oficial în care a calificat accidentul drept „profund regretabil” și a adresat condoleanțe familiilor victimelor.
Incidentul este considerat unul rar, dar ridică semne de întrebare privind siguranța în timpul exercițiilor militare.
Seria incidentelor militare recente
Tragedia survine într-un context marcat de mai multe accidente în cadrul armatei japoneze. În aprilie 2024, o coliziune între două elicoptere militare s-a soldat cu opt victime. De asemenea, în mai 2025, doi militari și-au pierdut viața după prăbușirea unui avion de antrenament la scurt timp după decolare.
Ancheta în desfășurare urmează să stabilească responsabilitățile și să ofere răspunsuri clare despre cauzele acestei tragedii.
A tank gun accidentally discharged during training at the Hijudai training area in Oita Prefecture, Japan. Three men were killed and one woman was injured.— 𝔗𝔥𝔢 𝕯𝔢𝔞𝔡 𝕯𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱△ 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) April 21, 2026
All four were reportedly inside a Type 10 tank when the shell detonated.
It also appears that four people were inside the… pic.twitter.com/YWZztDHvlq