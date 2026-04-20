„În urmă cu puține momente, a fost semnalată o explozie într-o încăpere a unui operator economic din municipiul Baia Mare, situat pe bulevardul Regele Mihai I.”

La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

„Pentru gestionarea situației, au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul Detașamentului Baia Mare: 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă; echipajul de Terapie Intensivă Mobilă; 1 echipaj de prim ajutor SMURD; echipajul de descarcerare.”

Autoritățile au confirmat că o persoană a fost rănită în urma exploziei.

„Până în acest moment, a fost semnalată o victimă, care prezintă răni la nivelul membrului superior. Victima este evaluată medical la fața locului.”

Conform informațiilor actualizate, persoanele aflate în incinta magazinului au fost evacuate.

„Clienții au fost evacuați, angajații la fel. Magazinul a fost închis. Angajatul rănit efectua lucrări de mentenanță și era angajat al unei firme din Cluj Napoca.”

Cauza producerii exploziei urmează să fie stabilită de autorități.