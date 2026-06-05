Fetiță din România, uitată într-o benzinărie din Ungaria. Familia se întorcea din Spania

Sursă: Realitatea.Net

Momente de panică pentru o familie de români care se întorcea din Spania spre România, după ce una dintre fiice a rămas într-o benzinărie din Ungaria, fără ca părinții să observe imediat lipsa acesteia. Incidentul s-a încheiat cu bine datorită intervenției rapide a unei românce aflate în zonă, a autorităților maghiare și a comunității online.

Copila a fost găsită singură într-o stație de alimentare și a fost preluată de polițiști până la identificarea familiei.

Fetița a rămas într-o benzinărie în timpul călătoriei spre România

Potrivit informațiilor apărute pe rețelele de socializare, minora se afla împreună cu părinții într-o călătorie din Spania către România, având ca destinație zona municipiului Calafat.

La un popas efectuat într-o benzinărie din Ungaria, aflată în apropierea unui restaurant de tip fast-food, familia și-ar fi continuat drumul fără să realizeze că fetița nu se mai află în autoturism.

Copila nu avea asupra sa documente de identitate, telefon mobil sau bagaje, acestea rămânând în mașina părinților.

O româncă a dat alarma și a cerut ajutor pe internet

Situația a fost observată de o femeie care se afla în benzinărie și care a încercat imediat să găsească o soluție pentru identificarea familiei.

Aceasta a publicat un mesaj pe rețelele sociale, explicând că fetița știe doar că vine din Spania și că se îndrepta spre România împreună cu părinții săi.

Apelul a fost distribuit rapid de sute de utilizatori, în special în comunitățile românilor din diaspora, iar informația a ajuns într-un timp foarte scurt la un număr mare de persoane.

Poliția din Ungaria a intervenit imediat

După primirea sesizării, autoritățile maghiare au ajuns la fața locului și au preluat minora pentru a-i asigura protecția.

Polițiștii au început verificările necesare pentru stabilirea identității familiei și pentru contactarea părinților, în timp ce comunitatea online continua distribuirea mesajului.

Lipsa documentelor și a unui mijloc de contact direct a îngreunat inițial identificarea rudelor, însă mobilizarea rapidă a oamenilor a contribuit decisiv la rezolvarea cazului.

Familia a fost localizată în scurt timp

La doar câteva minute după apariția mesajelor în mediul online, părinții au fost identificați și contactați.

Astfel, situația a fost clarificată rapid, iar familia s-a reunit fără incidente suplimentare.

Din fericire, fetița nu a fost rănită și nu a fost expusă niciunui pericol în perioada în care a rămas singură în benzinărie.