Surse guvernamentale americane au declarat unor publicații precum New York Times și CNN că vicepreședintele Vance va participa marți la întâlniri la Casa Albă.



El ar fi trebuit să fie deja în drum spre Islamabad, dar Iranul nu s-a angajat încă să trimită o delegație pentru noi negocieri în capitala pakistaneză. Teheranul pare nemulțumit în principal de refuzul președintelui american Donald Trump de a ridica blocada impusă asupra porturilor iraniene după eșecul primei runde de negocieri. Mai mult, armata americană a anunțat chiar marți interceptarea unui petrolier având legături cu Iranul.

Armistițiul expiră miercuri

Armistițiul de două săptămâni încheiat de SUA și Iran expiră miercuri, iar Trump a declarat marți că nu dorește să îl prelungească în lipsa unui acord de pace și a amenințat Teheranul cu reluarea atacurilor aeriene.



"Nu vreau să fac asta. Nu mai avem mult timp", a spus el la postul CNBC, când a fost întrebat despre posibilitatea extinderii armistițiului. "Mă aștept să bombardez, întrucât cred că aceasta este o atitudine mai bună în continuare", a adăugat Trump.



Medierea discuțiilor între Iran și SUA, realizată de Pakistan, se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare, acestea fiind condiții cheie puse de SUA și Israel pentru un acord.

