Autoritățile finlandeze au anunțat că patru drone au fost detectate în sud-estul țării, existând suspiciunea că acestea au ajuns în Finlanda în timpul atacurilor cu drone lansate de Ucraina asupra unor ținte rusești din zona Golfului Finlandei.

Unele dintre aparate s-ar fi prăbușit pe teritoriul finlandez, în timp ce altele ar fi căzut în mare.

Prima mobilizare oficială a rezerviștilor pentru astfel de misiuni

Ca răspuns la aceste incidente, forțele armate finlandeze au decis să activeze rezerviști pentru sarcini de supraveghere a frontierelor și de monitorizare a spațiului aerian și maritim.

Autoritățile au prezentat această mobilizare ca pe un exercițiu de antrenament și consolidare a capacității de reacție.

Statul Major General al Forțelor Armate Finlandeze a confirmat măsura, iar ministrul Apărării, Antti Häkkänen, a precizat că este pentru prima dată când posibilitatea prevăzută de legislație este utilizată concret în acest mod.

„Avem un anumit număr de angajați permanenți și nu-i putem supraîncărca cu sarcini de supraveghere pentru o perioadă inutil de lungă”, a declarat Häkkänen.

Potrivit oficialului, durata implicării rezerviștilor va depinde de evoluția operațiunilor din regiune și de perioada în care Ucraina va continua acțiunile din zona învecinată.

Drone găsite pe teren și în mare

Patru drone au fost descoperite deja pe teren în sud-estul Finlandei, iar autoritățile estimează că ar putea exista și alte aparate căzute atât pe uscat, cât și în mare, scrie Yle.

La finalul lunii martie, Forțele de Apărare au detectat drone în zonă, însă la acel moment nu au intervenit și nu au reușit să le identifice cu precizie.

De atunci, nu au mai fost raportate noi observații oficiale.

Apel către populație: fără imagini și informații pe rețelele sociale

În paralel, autoritățile au lansat un apel public către populație, cerând ca mișcările trupelor și ale echipamentelor să nu fie publicate pe rețelele de socializare.

În ultimele săptămâni, Forțele Aeriene și Marina au avut o prezență importantă în estul Golfului Finlandei și în sud-estul țării, monitorizând atât activitatea din zonă, cât și eventualele drone care ar putea intra în Finlanda.

Autoritățile au avertizat că mediul de securitate se poate schimba rapid și că supravegherea aeriană și maritimă a fost consolidată prin resurse suplimentare.

