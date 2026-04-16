Demersul vine pe fondul deciziei unor guverne din Uniunea Europeană de a crește producția și sprijinul militar pentru Kiev, măsură pe care Moscova o califică drept o „escaladare accentuată”.

În același timp, documentul a fost interpretat în spațiul internațional drept o mișcare de presiune asupra statelor care susțin Ucraina în războiul cu Rusia.

Companii și orașe din mai multe țări, pe lista publicată de Moscova

Potrivit listei difuzate de Ministerul rus al Apărării, sunt vizate filiale ale unor companii ucrainene și parteneri industriali din mai multe state europene, implicați în producția de drone și componente pentru acestea.

Printre locațiile menționate se află orașe din:

- Regatul Unit (Londra, Mildenhall, Leicester)

- Germania (München, Hanau)

- Danemarca (Støvring)

- Letonia (Riga)

- Lituania (Vilnius)

- Țările de Jos (Hengelo)

- Polonia (Mielec, Tarnów)

- Republica Cehă (Praga, Velká Bíteš)

- Spania (Madrid)

- Italia (Veneția și alte locații)

- Israel (Haifa, Or Yehuda)

- Turcia (Ankara, Yalova)

Mesajul Moscovei: „publicul european trebuie să știe”

În comunicatul oficial, Ministerul rus al Apărării susține că opinia publică din Europa ar trebui să fie informată despre „adevăratele cauze ale amenințărilor la adresa securității”.

Instituția afirmă că este necesar ca cetățenii europeni să cunoască inclusiv „adresele și amplasamentele exacte” ale companiilor implicate în producția de drone și echipamente militare destinate Ucrainei.

Formularea a fost interpretată de analiști drept un mesaj cu potențial de escaladare a tensiunilor diplomatice.

Medvedev: lista conține „ținte reale”

Fostul președinte rus și actual vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a comentat ulterior publicarea listei într-un mesaj postat pe platforma X.

Acesta a afirmat că documentul reprezintă o listă de „potențiale ținte” pentru armata rusă.

„Momentul în care aceste lovituri vor deveni realitate depinde de evoluțiile viitoare. Dormiți liniștiți, dragi parteneri!”, a transmis Medvedev.

Reacții și contextul tensiunilor tot mai ridicate

Oficialii ruși, inclusiv Dmitri Medvedev, au lansat în mod repetat mesaje critice și avertismente la adresa statelor europene implicate în sprijinirea Ucrainei.

Deși aceste declarații sunt formulate frecvent sub forma unor „avertismente” sau „mesaje politice”, ele sunt percepute în mod constant de capitalele occidentale drept elemente de presiune și escaladare retorică.

Potrivit Reuters, astfel de poziționări nu sunt noi, însă publicarea unei liste detaliate cu locații industriale ridică nivelul tensiunii diplomatice într-un moment deja sensibil al conflictului.

