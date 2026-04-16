„Rusia a pledat în mod constant pentru reluarea cât mai rapidă şi necondiţionată a formatului 5+2, singurul mecanism recunoscut şi eficient pentru soluţionarea conflictului. Totuşi, din cauza poziţiilor Chişinăului şi ulterior ale Kievului, formatul este inactiv din 2019.

Întâlnirile dintre reprezentanţii politici ai Chişinăului şi Tiraspolului în aşa-numitul format 1+1 s-au dovedit insuficiente pentru a ajunge la o soluţie”, a declarat adjunctul ministrului de Externe, Mihail Galuzin, într-un interviu acordat cotidianului Izvestia.

Diplomatul rus de rang înalt susține că formatul 5+2 are toate atribuţiile necesare şi se bucură de recunoaştere internaţională.

„Tiraspolul nu a refuzat niciodată dialogul cu Chişinăul pentru a discuta chestiuni practice de interes pentru ambele părţi”, a mai spus Mihail Galuzin.

Ministerul rus de Externe speră că viitoarea întâlnire dintre reprezentanţii politici ai Republicii Moldova şi ai Transnistriei, programată pentru 16 aprilie, va da un nou impuls dialogului, relatează TASS.

Formatul 5+2 include Republica Moldova, Transnistria, OSCE, Rusia, Ucraina şi observatori din Statele Unite şi Uniunea Europeană.