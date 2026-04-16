Misiune dificilă pentru salvamontiştii din Zărneşti. Doi turişti lituanieni, blocaţi în Piatra Craiului, au fost salvaţi după o acţiune de opt ore

Misiune dificilă pentru salvamontiștii din Zărnești, județul Brașov, care au intervenit miercuri seară pentru salvarea a doi turiști lituanieni rămași blocați pe versantul vestic al Pietrei Craiului. Operațiunea de recuperare a durat aproximativ opt ore.

Serviciul Public Local Salvamont Zărneşti informează, joi dimineaţă, că în urma unui apel primit prin dispeceratul ISU Brasov, în jurul orei 20:40, salvamontiştii au fost solicitaţi să intervină pentru recuperarea a doi turişti lituanieni rămaşi blocaţi în versantul vestic al Pietrei Craiului. 

Potrivit salvatorilor montani, aceştia au încercat să coboare pe traseul „La Lanţuri”, însă, din cauza necunoaşterii direcţiei corecte şi a lipsei echipamentului adecvat pentru această perioadă, au ajuns în impas şi au fost nevoiţi să ceară ajutor.

„După ore bune de căutare, în jurul orei 01:00, i-am localizat în Brâul de Mijloc. Unul dintre turişti îşi pierduse rucsacul anterior, fiind găsit în stare de hipotermie, fără haine corespunzătoare pentru o noapte de aprilie la aproximativ 2000 m altitudine. A fost o misiune solicitantă, însă, din fericire, fără complicaţii medicale majore. După alte aproximativ patru ore de intervenţie, am reuşit evacuarea în siguranţă a celor două persoane la baza muntelui. Întreaga acţiune a durat opt ore”, precizează sursa citată.

Salvatorii montani avertizează că în versantul vestic stratul de zăpadă este foarte mare. 