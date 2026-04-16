Pentru realizarea studiului de fezabilitate, CNAB a atribuit un contract în valoare de 648.000 de lei societăţii SC Gebes MProject SRL, care va elabora cel puţin două scenarii tehnico-economice. În urma analizei, va fi selectată varianta optimă din punct de vedere tehnic şi financiar.

„Aeroportul «Henri Coandă» trebuie să ţină pasul cu dinamica traficului aerian şi a mobilităţii urbane. Investiţiile în infrastructura de acces, precum acest pasaj subteran, sunt esenţiale pentru a susţine dezvoltarea pe termen lung şi pentru a consolida rolul aeroportului ca principal hub aerian al României”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al CNAB.

Potrivit companiei, noul pasaj ar urma să fie amplasat în partea de sud a aeroportului, sub DN 1, și va constitui o cale suplimentară de ieşire spre Bucureşti.

Documentaţia va include analiza investiţiei şi identificarea celor mai potrivite soluţii din punct de vedere funcţional, tehnologic, constructiv şi economic, în conformitate cu prevederile HG nr. 907/2016 privind elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru proiectele finanţate din fonduri publice.