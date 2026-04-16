Planul apare într-un document aflat încă în lucru și urmează să fie prezentat săptămâna viitoare de președinta Comisiei, Ursula von der Leyen.

Transport public mai atractiv și alternative la mașina personală

Comisia le cere statelor membre să încurajeze oamenii să lase mașina acasă. Printre idei: subvenții pentru biletele de tren, sprijin pentru transportul public și măsuri care să îi convingă pe angajați să nu mai folosească zilnic mașina.

În paralel, Bruxelles-ul vrea să susțină mașinile electrice și alte variante de deplasare mai ieftine. Argumentul este simplu: la prețurile actuale ale petrolului, un kilometru parcurs cu o mașină electrică costă mai puțin decât unul cu o mașină pe benzină.

Războiul din Orientul Mijlociu a adus costuri uriașe pentru Europa

Conflictul dintre SUA, Israel și Iran a afectat serios piața energiei, mai ales după blocarea Strâmtorii Ormuz, pe unde trece o mare parte din petrolul și gazele din lume. Datele Comisiei Europene arată că Europa a plătit deja cu peste 22 de miliarde de euro mai mult pentru importurile de combustibili fosili.

În acest context, oficialii europeni spun că este nevoie de măsuri rapide pentru a reduce dependența de aceste resurse. Planul include și schimbări care țin de viața de zi cu zi. De exemplu, companiile ar putea introduce cel puțin o zi de muncă de acasă pe săptămână, acolo unde este posibil.

Se mai propune extinderea zonelor fără mașini, introducerea unor zile fără trafic auto și sprijin pentru bicicletele partajate și alte forme de deplasare rapidă în oraș. De asemenea, sunt luate în calcul benzi dedicate și facilități pentru mașinile în care circulă mai multe persoane.

Investiții masive și sprijin pentru energia verde

Bruxelles-ul spune că există bani pentru a susține aceste schimbări, inclusiv prin fonduri europene deja existente. Pe termen lung, ar fi nevoie de investiții de aproximativ 660 de miliarde de euro pe an până în 2030 pentru a accelera tranziția către energie verde și pentru a reduce dependența de combustibilii fosili.

În plus, Comisia vrea să sprijine achiziția de mașini electrice și să accelereze dezvoltarea infrastructurii de încărcare, care este încă insuficientă în multe țări. În document sunt date și exemple concrete. În Spania, transportul public a fost ieftinit semnificativ, iar în unele zone a devenit chiar gratuit.

În Franța, statul oferă subvenții pentru soluții precum pompele de căldură sau energia solară și a creat un fond de 500 de milioane de euro pentru a ajuta industria să renunțe la combustibilii fosili.

Reducerea taxelor la electricitate, o altă variantă analizată

O altă măsură importantă vizează facturile la energie. Comisia propune reducerea taxelor la electricitate, astfel încât aceasta să devină mai accesibilă decât combustibilii fosili. Se ia în calcul chiar și posibilitatea ca unele state să aplice taxe zero la electricitate pentru industriile mari consumatoare de energie.