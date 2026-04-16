Un exemplu sugestiv este cel al unei femei de 71 de ani din New York, diagnosticată cu cancer esofagian la un deceniu după ce fusese tratată pentru cancer de colon. În cadrul unui studiu clinic, aceasta a urmat un tratament cu dostarlimab administrat prin perfuzii. După doar patru luni, tumora a dispărut complet, fără a fi necesare intervenții chirurgicale, chimioterapie sau radioterapie. Pacienta a descris rezultatul drept „incredibil”, comparându-l cu un scenariu de science fiction, potrivit BBC.

Cum acționează imunoterapia

Imunoterapia are rolul de a ajuta organismul să identifice și să elimine celulele canceroase, care de multe ori reușesc să evite detectarea de către sistemul imunitar. Printre cele mai utilizate metode se numără terapia CAR-T și inhibitorii punctelor de control imunitar. Importanța acestor descoperiri a fost recunoscută la nivel global, fiind recompensată cu Premiul Nobel în 2018.

Potrivit cercetătoarei Jennifer Wargo, de la MD Anderson Cancer Center din Texas, aceste tratamente nu doar prelungesc viața pacienților, ci le îmbunătățesc și calitatea vieții, existând chiar cazuri de vindecare.

Limitele actuale

Cu toate acestea, imunoterapia nu funcționează universal. În prezent, doar între 20% și 40% dintre pacienți răspund favorabil. Terapia CAR-T este utilizată cu succes în special pentru cancerele hematologice, fiind mai dificil de aplicat în cazul tumorilor solide, care sunt cele mai frecvente.

Există și riscul apariției unor reacții adverse, uneori severe, deoarece sistemul imunitar poate ataca și celulele sănătoase.

Direcții noi de cercetare

Pentru a crește eficiența tratamentelor, cercetătorii analizează diverse abordări. Unele studii arată că o alimentație bogată în fibre ar putea influența pozitiv răspunsul la imunoterapie, prin efectele asupra microbiomului intestinal. Alte cercetări sugerează că medicamente uzuale, precum statinele, ar putea intensifica efectele tratamentului. De asemenea, momentul administrării ar putea conta, existând indicii că terapiile aplicate dimineața ar avea rezultate mai bune.

O altă strategie este combinarea imunoterapiei cu radioterapia sau alte metode, pentru a face tumorile mai ușor de recunoscut de către sistemul imunitar.

Specialiștii subliniază că diversitatea formelor de cancer complică tratamentul. „Cancerul nu este o singură boală, ci un grup de aproximativ 200 de afecțiuni diferite”, a explicat Karen Knudsen.

Rezultatele sunt însă încurajatoare. Într-un studiu realizat la Memorial Sloan Kettering Cancer Center, 84 din 103 pacienți care prezentau o anumită mutație genetică au înregistrat dispariția completă a tumorilor.

Vaccinuri personalizate

O altă direcție promițătoare este dezvoltarea vaccinurilor personalizate împotriva cancerului, care pregătesc sistemul imunitar să recunoască și să distrugă celulele maligne. Într-un studiu recent, pacienți cu cancer de rinichi nu au prezentat recidive timp de mai mulți ani după un astfel de tratament.

Deși nu toate aceste terapii vor deveni disponibile pe scară largă, experții rămân optimiști. Pacienta vindecată spune că medicina este pe drumul cel bun și că, în viitor, tratamentele clasice precum chimioterapia și radioterapia ar putea fi considerate metode depășite.