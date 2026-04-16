Incendiu masiv de vegetație, extins din Gorj în Vâlcea: 50 de hectare afectate, pompierii s-au luptat ore în șir că flăcările

Un incendiu de vegetație izbucnit în Gorj s‑a extins rapid spre județul Vâlcea, unde pompierii au intervenit în forță în zona localității Grădiștea, în noaptea de miercuri spre joi. Flăcările au avansat pe un teren dificil, iar echipajele au lucrat ore în șir pentru a opri focul care amenința să se apropie de gospodării.

Potrivit autorităților, arderea violentă a distrus aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată și alte 30 de hectare de litieră.

Vântul puternic și panta abruptă au complicat intervenția, însă pompierii au reușit să limiteze extinderea incendiului înainte de miezul nopții.

Nu au fost raportate victime, însă pagubele sunt considerabile. Salvatorii atrag din nou atenția asupra riscului ridicat de incendii în această perioadă și cer populației să respecte cu strictețe regulile privind utilizarea focului deschis.