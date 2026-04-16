Potrivit autorităților, arderea violentă a distrus aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată și alte 30 de hectare de litieră.
Vântul puternic și panta abruptă au complicat intervenția, însă pompierii au reușit să limiteze extinderea incendiului înainte de miezul nopții.
Nu au fost raportate victime, însă pagubele sunt considerabile. Salvatorii atrag din nou atenția asupra riscului ridicat de incendii în această perioadă și cer populației să respecte cu strictețe regulile privind utilizarea focului deschis.