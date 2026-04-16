„Ministrul Barbu, de la PSD, ori este ipocrit, ori este demagog, dar ministru nu poate fi, pentru că Institutul Național de Statistică ne spune că, în luna martie, am avut o inflație de 9,9%-10%. În lunile trecute, la fel, o inflație peste nouă. Iar dânsul ne spune că produsele alimentare s-au ieftinit cu 33%.

Dragi cetățeni, dragi români, ați simțit voi ieftinirea când ați mers la cumpărături? Pentru că vreau să vă spun: importăm peste 70% carne de porc. Importăm peste 60% legume. Am importat anul trecut fructe de un miliard de euro. Iar la lapte importăm peste 80%.

Deci domnul ministru ne spune că există ieftiniri. Domnule ministru, Institutul Național de Statistică și portofelul românilor ne spun că sunt doar scumpiri la alimente, de peste 20%. Iar inflația pe care o resimte un pensionar sau cei un milion de oameni cu salariul minim pe economie? Este de peste 30%, pentru că produsele de bază au ajuns la o scumpire de peste 30%.

Domnule Barbu, cred că trebuie să mergeți la oftalmolog.”, a declarat deputatul AUR Călin Matieș.

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026